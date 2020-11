Covid-19, Giappone supera soglia delle 2mila decessi (Di martedì 24 novembre 2020) Con otto nuove vittime nelle ultime 24 ore, il Giappone ha superato la soglia dei 2mila decessi correlati al Covid-19. Lo hanno annunciato le autorità sanitarie locali, aggiornando il bilancio a 2.002 ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di martedì 24 novembre 2020) Con otto nuove vittime nelle ultime 24 ore, ilhato ladeicorrelati al-19. Lo hanno annunciato le autorità sanitarie locali, aggiornando il bilancio a 2.002 ...

MediasetTgcom24 : Covid-19, Giappone supera soglia delle 2mila decessi #covid - ILupobianco : @blu_mirtillo @valy_s @DottAngeloC In Giappone hanno capito che il problema è la diffusione in spazi chiusi e affol… - FiDVicenza : @QRepubblica In Giappone, attualmente il paese più in crescita a livello mondiale, lo sciopero lo fanno semplicemen… - CryAntonino : RT @emergency_live: #Covid, in #Giappone contagi in rapido aumento: il governo costretto a cambiare strategia - 1GROSSI : RT @gaetanomarano: siamo i più bravi al mondo, ci fanno i complimenti, ci copiano ... sto cazzo! :( #covid #virus #conte #speranza #CTS #… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Giappone Covid-19, Giappone supera soglia delle 2mila decessi TGCOM Festival del Futuro: «Creato valore in un momento difficile»

Giappone: coronavirus, Sapporo e Osaka escluse da piano incentivi turismo

Il governo del Giappone si prepara a sospendere il piano di sussidi per il turismo interno "Go Travel" nelle città di Sapporo e Osaka, ...

