Conte con la tosse e la voce roca a 'Otto e Mezzo'. Polemiche social: La mascherina dov'è? (Di martedì 24 novembre 2020) Il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte con la tosse e la voce a Otto e Mezzo. social scatenati: "La mascherina dov'è?". Giuseppe Conte è stato ospite della Gruber nello studio di Otto e Mezzo. Nel corso della sua intervista il premier ha fatto il punto sull'emergenza coronavirus, sul Natale e sul Recovery fund, ma a fare rumore sono stati anche i colpi di tosse del Presidente del Consiglio, che è sembrato visibilmente stanco. Comprensibilmente, aggiungiamo noi. I social non hanno risparmiato critiche a Conte, chiedendo come mai non indossasse la mascherina. E c'è anche chi ha espresso preoccupazione per le condizioni di salute del premier.

