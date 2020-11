Come sta Fabio Jakobsen? Prosegue la riabilitazione. Bramati: “Ci vorrà tempo, lo vedremo preparare l’annata” (Di martedì 24 novembre 2020) Fabio Jakobsen è in fase di riabilitazione dopo il terribile incidente occorsogli al Giro di Polonia lo scorso 5 settembre. Durante la volata per il successo nella prima tappa, l’olandese era stato stretto alle transenne dal connazionale Dylan Groenewegen (squalificato per nove mesi), è caduto malamente e le conseguenze sono state pesanti: è rimasto in coma per alcuni giorni, si è sottoposto a diverse operazioni e pian piano è tornato a camminare. Il corpo del 24enne era ricoperto da 130 punti, aveva una corda vocale paralizzata e un solo dente rimasto in bocca. Successivamente c’è stata anche un’operazione alla mascella e i problemi ai denti permangono. La speranza è quella di vedere Fabio Jakobsen in corsa nel 2021, anche se al momento non ci sono certezze sul suo rientro in gruppo. A parlare delle ... Leggi su oasport (Di martedì 24 novembre 2020)è in fase didopo il terribile incidente occorsogli al Giro di Polonia lo scorso 5 settembre. Durante la volata per il successo nella prima tappa, l’olandese era stato stretto alle transenne dal connazionale Dylan Groenewegen (squalificato per nove mesi), è caduto malamente e le conseguenze sono state pesanti: è rimasto in coma per alcuni giorni, si è sottoposto a diverse operazioni e pian piano è tornato a camminare. Il corpo del 24enne era ricoperto da 130 punti, aveva una corda vocale paralizzata e un solo dente rimasto in bocca. Successivamente c’è stata anche un’operazione alla mascella e i problemi ai denti permangono. La speranza è quella di vederein corsa nel 2021, anche se al momento non ci sono certezze sul suo rientro in gruppo. A parlare delle ...

