Chiusura di via dell'Aeroporto di Fiumicino, Montino: 'Viabilità alternativa per evitare ingorghi' (Di martedì 24 novembre 2020) "Ho fatto un sopralluogo questa mattina insieme all'assessore ai Lavori pubblici Caroccia e alla Comandante della Polizia locale Franchini presso il geyser che si è formato ieri sera sotto il viadotto dell'Aeroporto". Lo dichiara il sindaco di Fiumicino Esterino Montino. "Una ditta dell'Anas che stava facendo dei sondaggi sotto il viadotto – spiega – nel tratto tra via Montgolfier e l'aeroporto, proprio per capire se il ponte va consolidato o demolito e ricostruito, evidentemente è arrivata a una profondità di oltre 30 metri causando la fuoriuscita del gas. Sappiamo che in queste aree all'altezza di 30-35 metri di profondità ci sono sacche di gas. Sono già fuoriuscite durante i sondaggi per il nuovo porto commerciale e sulla rotonda di Coccia di Morto, con i sondaggi di Italgas. Questo gas di tipo vulcanico erompe con una spinta molto ...

