25 Novembre, Cisl: 'contro ogni violenza di genere e per la dignità di tutte le donne' (Di martedì 24 novembre 2020) ...ndisium.net Tweet Come ogni anno, in occasione della Giornata Internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne, la Cisl a tutti i livelli ribadisce il proprio impegno forte, quotidiano,... Leggi su brundisium (Di martedì 24 novembre 2020) ...ndisium.net Tweet Comeanno, in occasione della Giornata Internazionale per l'eliminazione dellale, laa tutti i livelli ribadisce il proprio impegno forte, quotidiano,...

francomunnia : RT @Anpinazionale: Il manifesto per il 25 novembre, Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, promosso da… - VeliaMLapadula : RT @Anpinazionale: Il manifesto per il 25 novembre, Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, promosso da… - PatriaeCostituz : RT @Anpinazionale: Il manifesto per il 25 novembre, Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, promosso da… - chiar9 : RT @Anpinazionale: Il manifesto per il 25 novembre, Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, promosso da… - Brundisiumnet : 25 Novembre, Cisl: 'contro ogni violenza di genere e per la dignità di tutte le donne' - -