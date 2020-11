Wolverhampton | un giocatore positivo al Covid-19 al rientro dalle Nazionali

(Di lunedì 23 novembre 2020) Ilstasera nella sfida contro il Southampton chiuderà il nono turno di Premier League ed il suo allenatore Nuno Espirito Santo, secondo il Telegraph, dovrà rinunciare a unperchèal-19. Non è stato comunicato il nome del calciatore in questione, secondo il quotidiano britannico è stato contagiato durante la sosta per le, situazione che ha lasciato “scontento” il tecnico portoghese. L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

GiorgioPasta : @Alex_Zonghetti Era già forte al Wolverhampton e gli serviva il salto di qualità.. L'ha avuto al Liverpool e sta di… - bbbnzl30 : @fifinhoso @Inter Qualsiasi portoghese e qualsiasi giocatore giochi nel Wolverhampton è di mendes -

Ottavo gol in stagione, quarto nelle quattro partite giocate ad Anfield, primo nella storia dei “reds” a riuscirci: Diogo Jota ora comincia a far notizia per i suoi record. Sì, perché il Liverpool ha ...Il procuratore di Patrick Cutrone Giovanni Branchini è intervenuto a Radio Bruno, parlando anche di quella che potrebbe essere la trattativa tra Fiorentina e Wolverhampton per il suo assistito. L’atta ...