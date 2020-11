Viabilità Roma Regione Lazio del 23-11-2020 ore 18 | 45

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 23 novembre 2020)DEL 23 NOVEMBREORE 18:35 SIMONE PAZZAGLIA BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLACODE PER INCIDENTE SULLA CASSIA BIS TRA IIL RACCORDO ANULARE E VIA PRATO DELLA CORTE IN DIREZIONE VITERBO SI STA INCOLONNATI PER INCIDENTE ANCHE SULLA PONTINA ALL’ ALTEZZA DI VIA DELL’ACQUA ACETOSA IN DIREZIONE DEL RACCORDO SUL GRANDE RACCORDO ANULARE RALLENTAMENTI IN ESTERNA TRA ARDEATINA E TUSCOLANA E IN INTERNA TRA TIBURTINA E PRENESTINA CODE A TRATTI SULLA CASSIA TRA LA GIUSTINIANA E TOMBA DI NERONE NELLE DUE DIREZIONI SEMPRE NELLE DUE DIREZIONI SI STA IN CODA SULLA TIBURTINA TRA TIVOLI E SETTECAMINI CODE A TRATTI SULLA PRENESTINA TRA OSTERIA DELL’OSA E IL GRA NEI DUE SENSI DI MARCIA RALLENTAMENTI ANCHE SULLA CASILINA TRA BORGHESIANA E VIA DI TORRENOVA NEI DUE ...