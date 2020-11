Usa, accoltellamento in una chiesa: due morti e diversi feriti gravi (Di lunedì 23 novembre 2020) Nella giornata di ieri si è registrato un accoltellamento in una chiesa della California (Usa): il bilancio è di due morti e diversi feriti gravi. Nel pomeriggio di ieri a San Jose, in California, negli Stati Uniti, un uomo sarebbe entrato in una chiesa ed avrebbe aggredito con un coltello alcuni presenti. Il bilancio dell’episodio L'articolo proviene da YesLife.it. Leggi su yeslife (Di lunedì 23 novembre 2020) Nella giornata di ieri si è registrato unin unadella California (Usa): il bilancio è di due. Nel pomeriggio di ieri a San Jose, in California, negli Stati Uniti, un uomo sarebbe entrato in unaed avrebbe aggredito con un coltello alcuni presenti. Il bilancio dell’episodio L'articolo proviene da YesLife.it.

angiuoniluigi : RT @leggoit: Usa, accoltellamento in una chiesa in California: almeno 2 morti e diversi feriti - farfallabra : RT @leggoit: +++Usa, accoltellamento in una chiesa in California: almeno 2 morti e diversi feriti+++ - LinaVadal : RT @leggoit: +++Usa, accoltellamento in una chiesa in California: almeno 2 morti e diversi feriti+++ - leggoit : +++Usa, accoltellamento in una chiesa in California: almeno 2 morti e diversi feriti+++ - leggoit : Usa, accoltellamento in una chiesa in California: almeno 2 morti e diversi feriti -