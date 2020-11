Toscana, i parenti dei malati terminali di Covid potranno far loro visita in ospedale: “Non possiamo ignorare il trauma familiare” (Di lunedì 23 novembre 2020) Dalla primavera scorsa, dallo scoppio della pandemia, il monaco Guidalberto Bormolini, presidente dell’associazione fiorentina Tutto è vita onlus, e i suoi confratelli hanno cercato di offrire un supporto ai malati di Covid-19 soli nei reparti ospedalieri. Lo hanno fatto con telefonate o videochiamate: “Abbiamo ascoltato disperazione e paura. La paura di morire soli e soffocati. Il venir meno del respiro provoca dolore e angoscia. Però ci siamo accorti che il nostro supporto da remoto è insufficiente. Abbiamo capito che occorre in tutti i modi assicurare al malato la presenza di un parente”, spiega padre Bormolini. Così è nata l’idea, condivisa con Giampaolo Donzelli, presidente della Fondazione Meyer e membro del comitato nazionale per la bioetica, di chiedere alla Regione Toscana una procedura di accesso dei familiari ai reparti ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 23 novembre 2020) Dalla primavera scorsa, dallo scoppio della pandemia, il monaco Guidalberto Bormolini, presidente dell’associazione fiorentina Tutto è vita onlus, e i suoi confratelli hanno cercato di offrire un supporto aidi-19 soli nei reparti ospedalieri. Lo hanno fatto con telefonate o videochiamate: “Abbiamo ascoltato disperazione e paura. La paura di morire soli e soffocati. Il venir meno del respiro provoca dolore e angoscia. Però ci siamo accorti che il nostro supporto da remoto è insufficiente. Abbiamo capito che occorre in tutti i modi assicurare al malato la presenza di un parente”, spiega padre Bormolini. Così è nata l’idea, condivisa con Giampaolo Donzelli, presidente della Fondazione Meyer e membro del comitato nazionale per la bioetica, di chiedere alla Regioneuna procedura di accesso dei familiari ai reparti ...

