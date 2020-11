Terremoto Irpinia: sono trascorsi quarant’anni dalla tragedia (Di lunedì 23 novembre 2020) Terremoto in Irpinia quarant’anni dopo. Era il 23 novembre del 1980 quando un sisma di magnitudo 6.9 provocò in un minuto e mezzo, quasi tremila vittime Il Terremoto in Irpinia è una costante ferita aperta che a distanza di quarant’anni non vuole rimarginarsi. Un minuto e mezzo ha cambiato la vita di oltre 300mila sfollati, mentre quasi 3000 sono le vittime provocate dal sisma. Alle 19:34 di domenica 23 novembre 1980 la terra inizia a tremare. La magnitudo di 6.9 della scala Richter coinvolge interi comuni della Campania e della Basilicata. sono attimi di terrore che strappano via la vita a migliaia di persone e nella migliore delle ipotesi le lascia senza una cosa, senza affetti, senza identità. I ricordi di chi ha perso ... Leggi su zon (Di lunedì 23 novembre 2020)indopo. Era il 23 novembre del 1980 quando un sisma di magnitudo 6.9 provocò in un minuto e mezzo, quasi tremila vittime Ilinè una costante ferita aperta che a distanza dinon vuole rimarginarsi. Un minuto e mezzo ha cambiato la vita di oltre 300mila sfollati, mentre quasi 3000le vittime provocate dal sisma. Alle 19:34 di domenica 23 novembre 1980 la terra inizia a tremare. La magnitudo di 6.9 della scala Richter coinvolge interi comuni della Campania e della Basilicata.attimi di terrore che strappano via la vita a migliaia di persone e nella migliore delle ipotesi le lascia senza una cosa, senza affetti, senza identità. I ricordi di chi ha perso ...

