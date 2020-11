Tennis | il pagellone degli italiani | il 2020 consacra Sinner | Berrettini e Fognini giocano poco

Leggi su sportface

(Di lunedì 23 novembre 2020) Ile tutti i votiper quanto riguarda la stagione. Un anno senza precedenti va agli archivi con le Atp Finals vinte da Medvedev. L’Italia ha motivi per cui sorridere soprattutto grazie a Jannik, ma non solo. Voti alti anche per Caruso, Travaglia, Sonego e Trevisan.peccano di continuità, tra stop, infortuni e Covid-19. ILDELJANNIK: VOTO 9.5 9? 9.5? 10? Si può discutere sul voto di Jannik, non sul suo enorme talento. Ilne permette la definitivazione tra i big con l’ingresso tra i primi 40 giocatori al mondo e il primo titolo Atp a Sofia. Senza ...