Rivian R1T - Esaurita la Launch Edition del pick-up elettrico

Leggi su quattroruote

(Di lunedì 23 novembre 2020) Laha confermato che le prevendite del-upR1T, nell'allestimentoriservato alle prime consegne, sono andate sold out nell'arco di sette giorni. Preordine esclusivo. La settimana scorsa, la startup americana ha svelato gli allestimenti e i prezzi dell'R1T e della Suv R1S, mettendo poi online il configuratore, che però non è aperto a tutti: il sito, infatti, è disponibile solo ai clienti che negli ultimi due anni hanno effettuato prenotazioni per i veicoli con un deposito di 1.000 dollari. Lanon ha dichiarato quanti esemplari dellaverranno prodotti, ma questa versione sarà l'unica costruita tra giugno 2021 e gennaio 2022. L'allestimento si distingue per alcuni badge speciali e per il colore ...