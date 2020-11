Per alcuni Conte ha il Covid: tosse e raffreddore dalla Gruber parlando di Natale, ma serve calma (Di lunedì 23 novembre 2020) I social hanno già sentenziato, dicendo che Conte ha il Covid. Sufficiente un’ospitata per il Presidente del Consiglio nel corso della trasmissione televisiva su LA7 condotta da Lilli Gruber per affermare senza giri di parole che il virus abbia fatto visita anche al Premier. Addirittura, c’è chi si preoccupa per le condizioni della giornalista, costretta a stare a contatto ravvicinato con il suo interlocutore per diversi minuti. Dunque, nessun discorso di Conte alla nazione con nuovo DPCM, come vi avevamo anticipato ieri, ma il suo intervento (durante il quale si è parlato anche di Natale) merita un approfondimento. Conte ha il Covid secondo il popolo del web: basta la tossa davanti a Lilli Gruber Le indiscrezioni e i pettegolezzi sono sempre dietro ... Leggi su bufale (Di lunedì 23 novembre 2020) I social hanno già sentenziato, dicendo cheha il. Sufficiente un’ospitata per il Presidente del Consiglio nel corso della trasmissione televisiva su LA7 condotta da Lilliper affermare senza giri di parole che il virus abbia fatto visita anche al Premier. Addirittura, c’è chi si preoccupa per le condizioni della giornalista, costretta a stare a contatto ravvicinato con il suo interlocutore per diversi minuti. Dunque, nessun discorso dialla nazione con nuovo DPCM, come vi avevamo anticipato ieri, ma il suo intervento (durante il quale si è parlato anche di) merita un approfondimento.ha ilsecondo il popolo del web: basta la tossa davanti a LilliLe indiscrezioni e i pettegolezzi sono sempre dietro ...

Restano invece stabili le condizioni della figlia, ricoverata al Niguarda per diverse coltellate ricevute al busto, alcune delle quali profonde. Migkiorano invece le condizioni della figlia, 62 anni: ...

Gomez: “Natale sugli sci? Chi lo chiede non ha capito nulla, la mamma dei cretini è sempre incinta”

“Trovo surreale che dopo aver capito tutti che una delle cause della propagazione del virus sono state le vacanze di quest’estate, si possa pensare di tornare sulle piste da sci”. E’ il commento del d ...

