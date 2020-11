Napoli 1-3 Milan, Chiariello: “Fabian sopravvalutato, non sa nemmeno difendere” (Di lunedì 23 novembre 2020) La sconfitta del Napoli contro il Milan pesa come un macigno per la società partenopea. Gli azzurri, almeno per il momento, sono tagliati fuori dalla corsa Scudetto, con i rossoneri che hanno passeggiato al San Paolo ed eppure hanno portato a casa i tre punti. A parlare della sfida, su Canale 21, ci ha pensato L'articolo Leggi su dailynews24 (Di lunedì 23 novembre 2020) La sconfitta delcontro ilpesa come un macigno per la società partenopea. Gli azzurri, almeno per il momento, sono tagliati fuori dalla corsa Scudetto, con i rossoneri che hanno passeggiato al San Paolo ed eppure hanno portato a casa i tre punti. A parlare della sfida, su Canale 21, ci ha pensato L'articolo

acmilan : A night to remember for many reasons, find out why in the #NapoliMilan stats ?? - sscnapoli : ?? | I convocati di #NapoliMilan ?? - AntoVitiello : Il #Milan vince una gara difficilissima a #Napoli, tre punti che pesano come un macigno. Grazie alle prodezze di… - voceditalia : Serie A: Milan vince a Napoli, Sassuolo torna secondo - MilanPress_it : Riusciranno i rossoneri a continuare così? #MilanPress #Milan -