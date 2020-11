Live-Non è la d'Urso, Taylor Mega lancia una Bomba su Elisabetta Gregoraci: "Sono stata con Flavio Briatore e..." (Di lunedì 23 novembre 2020) Nel salotto di Live-Non è la d'Urso, Taylor Mega rivela di aver avuto un flirt con Flavio Briatore all'insaputa di Elisabetta Gregoraci, reclusa al Grande Fratello Vip. Leggi su comingsoon (Di lunedì 23 novembre 2020) Nel salotto di-Non è la d'rivela di aver avuto un flirt conall'insaputa di, reclusa al Grande Fratello Vip.

LegaSalvini : Salvini a Berlusconi: 'Non perdiamo tempo a litigare' - Noiconsalvini : ++ QUESTA SERA IL CAPITANO TORNA DA BARBARA D’URSO! ++ ?? IN DIRETTA ORE 21.15 circa > “Live - non è la d’Urso” (Ca… - Benji_Mascolo : Si i live mi mancano tanto!!! Tantissimo!! Ma musica non ho mai smesso di farla.. scrivo e registro anche qui, nei… - IsaeChia : ‘#Live - #NonelaDUrso’, #MassimilianoMorra e la fidanzata #DalilaMucedero contro le sfere, l’attore conferma: “Tra… - snoopylele : Ora mi sorge un dubbio, Chenle nella live dei Chenji si era messo a canticchiare una line che a me sembrava un sacc… -