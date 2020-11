Lazio, Luiz Felipe torna negativo: il difensore in Paideia per le visite mediche (Di lunedì 23 novembre 2020) Luiz Felipe si trova in Paideia per le visite mediche. Il brasiliano ha terminato l’isolamento, dopo esser risultato positivo al Covid Inzaghi ritrova anche Luiz Felipe. Il difensore – risultato positivo al Covid dopo la gara contro la Juventus – ha concluso l’isolamento ed è pronto a tornare a servizio della Lazio. Il brasiliano si trova in questo momento alla clinica Paideia per svolgere le visite di controllo prima di riaggregarsi col resto del gruppo. Un’ottima notizia per il tecnico Inzaghi in vista dei tanti impegni ravvicinati che attendono la sua squadra. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di lunedì 23 novembre 2020)si trova inper le. Il brasiliano ha terminato l’isolamento, dopo esser risultato positivo al Covid Inzaghi ritrova anche. Il– risultato positivo al Covid dopo la gara contro la Juventus – ha concluso l’isolamento ed è pronto are a servizio della. Il brasiliano si trova in questo momento alla clinicaper svolgere ledi controllo prima di riaggregarsi col resto del gruppo. Un’ottima notizia per il tecnico Inzaghi in vista dei tanti impegni ravvicinati che attendono la sua squadra. Leggi su Calcionews24.com

Notiziedi_it : Lazio a Crotone con Immobile e Luis Alberto; Luiz Felipe positivo da tempo - 1900_since : Verso #LazioZenit. Lavoro di scarico a #Formello mentre #Inzaghi attende risposte su #LuizFelipe e #MilinkovicSavic - sportli26181512 : Convocati Lazio: torna Immobile, out Strakosha e Luiz Felipe: In attesa di capire se si scenderà in campo a causa d… - Dalla_SerieA : Lazio, Inzaghi: 'Che cavolata Luis Alberto! Luiz Felipe positivo' - - infoitsport : Lazio, Luiz Felipe fermo per il Covid-19: ma dai social arrivano 'buone sensazioni' - FT -

Ultime Notizie dalla rete : Lazio Luiz Lazio, Luiz Felipe in Paideia: concluso l’isolamento Lazio News 24 Lazio, Luiz Felipe può interrompere l’isolamento. Dopo le visite mediche tornerà con la squadra

Leggi anche:Caso Luis Alberto, lite tra Lotito e PeruzziLazio, Acerbi è insostituibile: Lotito vuole rinnovargli il contratto a vitaLAZIO LUIZ FELIPE – Buone notizie in casa Lazio. Luiz Felipe, dopo e ...

Lazio, Luiz Felipe torna negativo: il difensore è Paideia per le visite mediche

Luiz Felipe si trova in Paideia per le visite mediche. Il brasiliano ha terminato l’isolamento, dopo esser risultato positivo al Covid ...

Leggi anche:Caso Luis Alberto, lite tra Lotito e PeruzziLazio, Acerbi è insostituibile: Lotito vuole rinnovargli il contratto a vitaLAZIO LUIZ FELIPE – Buone notizie in casa Lazio. Luiz Felipe, dopo e ...Luiz Felipe si trova in Paideia per le visite mediche. Il brasiliano ha terminato l’isolamento, dopo esser risultato positivo al Covid ...