Juventus, si ferma Merih Demiral. Altri problemi in difesa per Pirlo (Di lunedì 23 novembre 2020) Brutte notizie in casa Juventus, si ferma il turco Merih Demiral: come comunicato dal club bianconero, la risonanza magnetica del difensore ha evidenziato un quadro di elongazione del muscolo ileopsoas di destra. Saranno necessari una decina di giorni di stop per il suo recupero. Foto: Instagram Dybala personale L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di lunedì 23 novembre 2020) Brutte notizie in casa, siil turco: come comunicato dal club bianconero, la risonanza magnetica del difensore ha evidenziato un quadro di elongazione del muscolo ileopsoas di destra. Saranno necessari una decina di giorni di stop per il suo recupero. Foto: Instagram Dybala personale L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

Tr0WbacK : si ferma #Demiral . almeno 10 giorni di stop . #Juventus - JuventusTopNews : ?? Ultim’ora #Juventus: Si ferma Merih #Demiral per una elongazione del muscolo ileopsoas di destra. - sportli26181512 : Juve, UFFICIALE: si ferma Demiral, ecco i tempi di recupero: Come si legge nella nota ufficiale diramata dalla Juve… - Yuro_23 : RT @TuttoMercatoWeb: Juventus, nuova tegola in difesa per Pirlo: si ferma Merih Demiral - TuttoMercatoWeb : Juventus, nuova tegola in difesa per Pirlo: si ferma Merih Demiral -

Ultime Notizie dalla rete : Juventus ferma Demiral si ferma, Juve con un solo centrale difensivo - Piemonte Agenzia ANSA Demiral si ferma, Juve con un solo centrale difensivo

(ANSA) - TORINO, 23 NOV - Con Chiellini e Bonucci ancora indisponibili, si aggiunge un nuovo problema difensivo per la Juventus: anche Demiral è costretto al forfait per la partita di domani in ...

Juve, nuovo problema in difesa: si ferma anche Demiral!

ROMA - Brutte notizie per la Juventus e per Andrea Pirlo che perde Merih Demiral. Il difensore bianconero non ha partecipato all'allenamento mattutino a causa di un infortunio. Come riporta il profilo ...

(ANSA) - TORINO, 23 NOV - Con Chiellini e Bonucci ancora indisponibili, si aggiunge un nuovo problema difensivo per la Juventus: anche Demiral è costretto al forfait per la partita di domani in ...ROMA - Brutte notizie per la Juventus e per Andrea Pirlo che perde Merih Demiral. Il difensore bianconero non ha partecipato all'allenamento mattutino a causa di un infortunio. Come riporta il profilo ...