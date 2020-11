Iconize, l’ex di Zorzi, il bello e bugiardo influencer (Di lunedì 23 novembre 2020) Iconize è in realtà Marco Ferrero, giovane influencer affermatissimo sul web (e non solo) grazie alla sua personalità creativa e scoppiettante. In questi giorni il suo nome è spesso ricorrente sulle pagine di gossip per via della sua relazione, ormai naufragata, con l’attuale gieffino Tommaso Zorzi. Ma cos’è altro sappiamo di lui? Iconize è riuscito a farsi strada nel mondo del web grazie alla sua personalità originale girando video dei viaggi che ha fatto; Ferrero è dotato di grande inventiva e per questo motivo è apprezzatissimo sui social, dove vengono osannati i suoi contenuti. Dagli esordi su YouTube e poi Instagram, oggi Iconize è anche un tiktoker professionista. Nella vita si definisce vlogger e blogger, ma è anche un art director di alcuni brand conosciuti all’estero. Raggiunta la notorietà, ... Leggi su metropolitanmagazine (Di lunedì 23 novembre 2020)è in realtà Marco Ferrero, giovaneaffermatissimo sul web (e non solo) grazie alla sua personalità creativa e scoppiettante. In questi giorni il suo nome è spesso ricorrente sulle pagine di gossip per via della sua relazione, ormai naufragata, con l’attuale gieffino Tommaso. Ma cos’è altro sappiamo di lui?è riuscito a farsi strada nel mondo del web grazie alla sua personalità originale girando video dei viaggi che ha fatto; Ferrero è dotato di grande inventiva e per questo motivo è apprezzatissimo sui social, dove vengono osannati i suoi contenuti. Dagli esordi su YouTube e poi Instagram, oggiè anche un tiktoker professionista. Nella vita si definisce vlogger e blogger, ma è anche un art director di alcuni brand conosciuti all’estero. Raggiunta la notorietà, ...

FcommentatorG : @MartyRed23 Un ex di TZ, Iconize, ha recentemente finto di essere stato aggredito da un gruppo di omofobi. Il fatto… - norrisandirwin : @MartyRed23 praticamente l’ex di Tommaso, Iconize, ha fatto finta di essere vittima di un’aggressione omofoba ma in… - FrenchValery : @MartyRed23 Segui dall’inizio il gf? Se si praticamente l’ex di Tommaso che si è visto all’inizio iconize, ha finto… - v4l3riaaaa : @MartyRed23 Iconize, l'ex di Tommaso si è colpito con un surgelato provocandosi un occhio nero per poi dire di aver… - ilenia_zirafi : @GrandeFratello vi do un'idea per il prossimo gossip: L'ex di Tommaso Zorzi, Iconize, avrebbe finto un'aggressione… -

