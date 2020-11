I diari dell'attore Alan Rickman diventeranno un libro: verrà pubblicato nell'autunno 2022 (Di martedì 24 novembre 2020) Le esperienze sul set di Harry Poter e Die Hard, la passione per il teatro, la vita privata: Alan Rickman ha tenuto per tutta la sua vita un diario, che diventerà un libro nel 2022. Leggi su nospoiler (Di martedì 24 novembre 2020) Le esperienze sul set di Harry Poter e Die Hard, la passione per il teatro, la vita privata:ha tenuto per tutta la sua vita uno, che diventerà unnel

ragazzodivita : RT @archiviodiari: VENTIVENTI Diari dal III millennio su Radio3 VENTI diari per VENTI attori: gli ultimi 20 anni di storia recente riviss… - BlogTerramatta : RT @archiviodiari: VENTIVENTI Diari dal III millennio su Radio3 VENTI diari per VENTI attori: gli ultimi 20 anni di storia recente riviss… - annalisacamilli : RT @archiviodiari: VENTIVENTI Diari dal III millennio su Radio3 VENTI diari per VENTI attori: gli ultimi 20 anni di storia recente riviss… - museodeldiario : RT @archiviodiari: VENTIVENTI Diari dal III millennio su Radio3 VENTI diari per VENTI attori: gli ultimi 20 anni di storia recente riviss… - archiviodiari : VENTIVENTI Diari dal III millennio su Radio3 VENTI diari per VENTI attori: gli ultimi 20 anni di storia recente r… -