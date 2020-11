Force of Nature, dal 23 novembre su Prime Video. Trama e trailer (Di lunedì 23 novembre 2020) Force of Nature, la pellicola con Mel Gibson disponibile su Amazon Prime Video dal 23 novembre. Trama completa e trailer Dal 23 novembre su Amazon Prime Video sarà disponibile Force of Nature, pellicola del 2020 con protagonista, tra gli altri, Mel Gibson. La pellicola è stata distribuita on demand e direct-to-Video a partire dal 30 giugno 2020 negli Stati Uniti. È diretta da Michael Polish, noto per far parte del duo Polish Brothers, in coppia con il suo gemello Mark, solitamente attore nelle pellicole dirette da Michael. Nel cast, oltre a Mel Gibson, troviamo: Emile Hirsch, Kate Bosworth, David Zayas, Stephanie Cayo, Will Catlett, Swen Temmel, Tyler Jon Olsen e ... Leggi su dituttounpop (Di lunedì 23 novembre 2020)of, la pellicola con Mel Gibson disponibile su Amazondal 23completa eDal 23su Amazonsarà disponibileof, pellicola del 2020 con protagonista, tra gli altri, Mel Gibson. La pellicola è stata distribuita on demand e direct-to-a partire dal 30 giugno 2020 negli Stati Uniti. È diretta da Michael Polish, noto per far parte del duo Polish Brothers, in coppia con il suo gemello Mark, solitamente attore nelle pellicole dirette da Michael. Nel cast, oltre a Mel Gibson, troviamo: Emile Hirsch, Kate Bosworth, David Zayas, Stephanie Cayo, Will Catlett, Swen Temmel, Tyler Jon Olsen e ...

Force of Nature: una scena con Mel Gibson

