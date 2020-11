Dinamo Kiev-Barcellona, Koeman: “Messi non convocato, è ora che qualcuno riposi” (Di lunedì 23 novembre 2020) “Abbiamo deciso di non portare Messi e De Jong a Kiev perché abbiamo tanti infortuni e la situazione in Champions League è relativamente tranquilla con 9 punti“. Ronald Koeman, tecnico del Barcellona, spiega così la mancata convocazione di Lionel Messi e Frenkie De Jong in vista della quarta gara della fase a gironi della Champions League contro la Dinamo Kiev. “È ora che qualcuno riposi – ha sottolineato Koeman in conferenza stampa -. Parliamo molto di lui perché ha avuto molta influenza sui successi di questo club e può ancora dare tanto, è il giocatore di cui il Barcellona ha bisogno“. ?? CONVOCATÒRIA?? #DynamoBarça?? Som-hi #Culers! pic.twitter.com/SWOpAU7G4X — FC Barcelona (@FCBarcelona cat) November 23, 2020 SportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 23 novembre 2020) “Abbiamo deciso di non portare Messi e De Jong aperché abbiamo tanti infortuni e la situazione in Champions League è relativamente tranquilla con 9 punti“. Ronald, tecnico del, spiega così la mancata convocazione di Lionel Messi e Frenkie De Jong in vista della quarta gara della fase a gironi della Champions League contro la. “È ora cheriposi – ha sottolineatoin conferenza stampa -. Parliamo molto di lui perché ha avuto molta influenza sui successi di questo club e può ancora dare tanto, è il giocatore di cui ilha bisogno“. ?? CONVOCATÒRIA?? #DynamoBarça?? Som-hi #Culers! pic.twitter.com/SWOpAU7G4X — FC Barcelona (@FCBarcelona cat) November 23, 2020 SportFace.

romeoagresti : ?? La #Juventus confida di recuperare #Bonucci (problema alla coscia destra) tra la sfida di Benevento e quella con… - calciomercatoit : ??#Barcellona - #Messi non convocato per #Kiev: turno di riposo - sportface2016 : #DinamoKiev-#Barcellona | #Koeman: '#Messi non convocato, è ora che qualcuno riposi' #UCL - LordGalurd : RT @mirkonicolino: Problema muscolare per #Demiral: salta Ferencvaros, Benevento e Dinamo Kiev - DiMarzio : #UCL, #Barcellona | #Messi non convocato da Koeman per la sfida alla Dinamo Kiev -