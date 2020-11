Di Lorenzo: "Il nostro vaccino è sicuro e tollerabile anche per gli anziani" (Di lunedì 23 novembre 2020) AGI - "Il vaccino è efficace al 90% con una grossa e importante tollerabilità ed efficacia soprattutto per gli anziani". Lo ha detto all'AGI Piero Di Lorenzo, amministratore delegato e presidente dell'Irbm di Pomezia, la biotech italiana che con l'Università di Oxford ha realizzato il vaccino anti-Covid anglo-italiano. "L'obiettivo era quello di realizzare un vaccino sicuro ed efficace e penso che gli scienziati che ci hanno lavorato sono riusciti. L'efficacia del 90% è davvero importante, soprattutto perché il prodotto è ben tollerato dagli anziani", aggiunge Di Lorenzo. Sul dosaggio del vaccino: "Viene data una mezza dose rispetto allo standard e poi un richiamo di una dose dopo un mese." Infine sulla produzione: "La nostra ... Leggi su agi (Di lunedì 23 novembre 2020) AGI - "Ilè efficace al 90% con una grossa e importante tollerabilità ed efficacia soprattutto per gli". Lo ha detto all'AGI Piero Di, amministratore delegato e presidente dell'Irbm di Pomezia, la biotech italiana che con l'Università di Oxford ha realizzato ilanti-Covid anglo-italiano. "L'obiettivo era quello di realizzare uned efficace e penso che gli scienziati che ci hanno lavorato sono riusciti. L'efficacia del 90% è davvero importante, soprattutto perché il prodotto è ben tollerato dagli", aggiunge Di. Sul dosaggio del: "Viene data una mezza dose rispetto allo standard e poi un richiamo di una dose dopo un mese." Infine sulla produzione: "La nostra ...

