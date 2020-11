Covid, sale ancora il numero delle vittime del virus in Abruzzo ieri registrati 18 decessi (Di lunedì 23 novembre 2020) L'Aquila - Sono complessivamente 24288 i casi positivi al Covid 19 registrati in Abruzzo dall’inizio dell’emergenza. Rispetto a ieri si registrano 640 nuovi casi (di età compresa tra 10 mesi e 100 anni). I positivi con età inferiore ai 19 anni sono 89, di cui 32 in provincia dell’Aquila, 11 in provincia di Pescara, 17 in provincia di Chieti, 29 in provincia di Teramo. Il bilancio dei pazienti deceduti registra 18* nuovi casi e sale a 804 (di età compresa tra 54 e 93 anni, 8 in provincia dell’Aquila, 2 in provincia di Pescara, 1 in provincia di Chieti e 7 in provincia di Teramo). *(5 casi sono riferiti a decessi avvenuti nelle scorse settimane e comunicati solo oggi dalle Asl). Nel numero dei casi positivi sono compresi anche 7135 dimessi/guariti (+404 rispetto a ... Leggi su abruzzo24ore.tv (Di lunedì 23 novembre 2020) L'Aquila - Sono complessivamente 24288 i casi positivi al19indall’inizio dell’emergenza. Rispetto asi registrano 640 nuovi casi (di età compresa tra 10 mesi e 100 anni). I positivi con età inferiore ai 19 anni sono 89, di cui 32 in provincia dell’Aquila, 11 in provincia di Pescara, 17 in provincia di Chieti, 29 in provincia di Teramo. Il bilancio dei pazienti deceduti registra 18* nuovi casi ea 804 (di età compresa tra 54 e 93 anni, 8 in provincia dell’Aquila, 2 in provincia di Pescara, 1 in provincia di Chieti e 7 in provincia di Teramo). *(5 casi sono riferiti aavvenuti nelle scorse settimane e comunicati solo oggi dalle Asl). Neldei casi positivi sono compresi anche 7135 dimessi/guariti (+404 rispetto a ...

Corriere : Ragazza sale sul tetto dell’auto (per ore) per salutare la mamma ricoverata per Covid - TizianaFerrario : Sui giornali la guerra dei numeri:la curva scende la curva sale. Ma in ogni caso non sarebbe meglio mantenere le mi… - you_trend : ?? #Coronavirus: Oggi l'indice di gravità elaborato da YouTrend sale a 84. Ieri era a 81. Nota metodologica:… - abruzzo24ore : Covid, sale ancora il numero delle vittime del virus in Abruzzo ieri registrati 18 decessi - italiaserait : Covid 19, il vaccino Astrazeneca “efficace al 70%”. La percentuale sale al 90% “con una dose e mezza” -

Ultime Notizie dalla rete : Covid sale Covid: sale a 14 numero anziani morti in Rssa del Barese Agenzia ANSA Plasma iperimmune per salvare i malati Covid-19: “Quando in Sardegna?”

Utilizzare anche in Sardegna il plasma iperimmune per fronteggiare l’emergenza Covid-19. Interrogazione del capogruppo in Consiglio regionale Salaris ...

Coronavirus, in Abruzzo altri 640 nuovi casi (oltre il 47% nel Teramano) e 18 decessi: i positivi salgono a 24288

PESCARA – Sono complessivamente 24288 i casi positivi al Covid 19 registrati in Abruzzo dall’inizio dell’emergenza. Rispetto a ieri si registrano 640 nuovi casi (di età compresa tra 10 mesi e 100 anni ...

Utilizzare anche in Sardegna il plasma iperimmune per fronteggiare l’emergenza Covid-19. Interrogazione del capogruppo in Consiglio regionale Salaris ...PESCARA – Sono complessivamente 24288 i casi positivi al Covid 19 registrati in Abruzzo dall’inizio dell’emergenza. Rispetto a ieri si registrano 640 nuovi casi (di età compresa tra 10 mesi e 100 anni ...