Covid: in Fvg 377 nuovi casi, 2.916 tamponi, 27 decessi (Di lunedì 23 novembre 2020) Oggi 23 novembre, in Friuli Venezia Giulia sono stati rilevati 377 nuovi contagi (il 12,93 per cento dei 2.916 tamponi eseguiti) e 27 decessi da Covid-19. Delle nuove positività odierne 70 afferiscono a test pregressi eseguiti in laboratori privati dal 9 all’11 novembre. Le persone risultate positive al virus in regione dall’inizio della pandemia ammontano in tutto a 25.035, di cui: 6.334 a Trieste, 10.614 a Udine, 4.735 a Pordenone e 3.035 a Gorizia, alle quali si aggiungono 317 persone da fuori regione. I casi attuali di infezione sono 13.457. Scendono a 55 i pazienti in cura in terapia intensiva mentre salgono a 565 i ricoverati in altri reparti. I decessi complessivamente ammontano a 673, con la seguente suddivisione territoriale: 274 a Trieste, 220 a Udine, 156 a ... Leggi su udine20 (Di lunedì 23 novembre 2020) Oggi 23 novembre, in Friuli Venezia Giulia sono stati rilevati 377contagi (il 12,93 per cento dei 2.916eseguiti) e 27da-19. Delle nuove positività odierne 70 afferiscono a test pregressi eseguiti in laboratori privati dal 9 all’11 novembre. Le persone risultate positive al virus in regione dall’inizio della pandemia ammontano in tutto a 25.035, di cui: 6.334 a Trieste, 10.614 a Udine, 4.735 a Pordenone e 3.035 a Gorizia, alle quali si aggiungono 317 persone da fuori regione. Iattuali di infezione sono 13.457. Scendono a 55 i pazienti in cura in terapia intensiva mentre salgono a 565 i ricoverati in altri reparti. Icomplessivamente ammontano a 673, con la seguente suddivisione territoriale: 274 a Trieste, 220 a Udine, 156 a ...

