Coronavirus: Conte, 'consigli da Draghi? Mi fido di Gualtieri e del Mef' (Di lunedì 23 novembre 2020) Roma, 23 nov. (Adnkronos) - Sentire Mario Draghi per un consiglio? "Per chiedergli di fare il presidente? Non l'ho fatto non per spocchia o onnipotenza ma mi fido del ministro Gualtieri e di quanti lavorano al Mef". Così il premier Giuseppe Conte, ospite di Otto e mezzo su La7. Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 23 novembre 2020) Roma, 23 nov. (Adnkronos) - Sentire Marioper uno? "Per chiedergli di fare il presidente? Non l'ho fatto non per spocchia o onnipotenza ma midel ministroe di quanti lavorano al Mef". Così il premier Giuseppe, ospite di Otto e mezzo su La7.

fanpage : #Conte tossisce ripetutamente in diretta a #Ottoemezzo, suscitando preoccupazione tra gli spettatori - fattoquotidiano : Coronavirus, Conte: “Fiero di essere italiano. Qualcosa che non rifarei? Non sono infallibile” - LegaSalvini : MORTI PER COVID, CONTE PEGGIO DI TRUMP: SUPERATI I DECESSI DEGLI STATI UNITI - RafAuriemma : RT @_SiGonfiaLaRete: Coronavirus, Conte: “Vaccino a gennaio, non obbligatorio ma consigliato. Natale diverso dal solito” ?? - Walter00365070 : RT @Icompetenti: Pisce di #sci chiuse per #coronavirus, Alberto #Tomba ha una domanda per Giuseppe #Conte: “Ma ha visto come ci si veste?… -