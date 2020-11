Conte: 'Sarà un Natale diverso, niente feste e cenoni ma i negozi saranno aperti' (Di lunedì 23 novembre 2020) Ospite da Lilli Gruber a Otto e Mezzo il Premier Conte, alla sua prima apparizione in un programma televisivo dall'inizio della pandemia, fa il punto sui temi caldi della gestione di questo seconda ... Leggi su globalist (Di lunedì 23 novembre 2020) Ospite da Lilli Gruber a Otto e Mezzo il Premier, alla sua prima apparizione in un programma televisivo dall'inizio della pandemia, fa il punto sui temi caldi della gestione di questo seconda ...

borghi_claudio : Italia un modello menomale che c'è conte, Boris Johnson un criminale, gli svedesi dei pazzi senza lockdown. Sarà.… - La7tv : Questa sera alle 20.30 il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte sarà ospite di Lilli Gruber a Otto e Mezzo.… - Corriere : Conte: «Per Natale misure ad hoc, non sarà come a Ferragosto. Niente vacanze sulla neve» - 69Brancato : RT @VotersItalia: Tipico #covidiota ma non è unico e sicuramente sarà capitato anche a voi. Solo dei lobotomizzati potevano fornire terren… - Piergiulio58 : Conte dice no al Natale sugli sci: piste chiuse o sarà come a Ferragosto. -

Ultime Notizie dalla rete : Conte Sarà Coronavirus: Conte, 'non pensiamo a obbligo vaccino ma lo raccomandiamo' Affaritaliani.it