Calze velate | il trucchetto per indossarle senza sentire freddo

Leggi su chedonna

(Di lunedì 23 novembre 2020) Belle lema quando le temperature scendono troppo diventano una sicura via per congelarsi. Un sempliceperò potrebbe risolvere il problema. Collant trenta denari o, per le più temerarie, anche meno. Sono le, quelle eleganti e seducenti che ci fanno veramentedelle famme fatale e che, escluso il timore L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it