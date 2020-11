Ama | Municipi VII e VIII | nove cassonetti bruciati

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 23 novembre 2020) Roma – “Non si fermano, purtroppo, i roghi di”. Stanotte sono stati dati alle fiamme 5 contenitori per i rifiuti posizionati in diverse strade del quartiere Garbatella (o): via Nicolo’ Da Pistoia, via Ignazio Persico, via Badoero, via Giovanni Battista Licata e via Giovannipoli. “Il gravissimo atto vandalico segue di 48 ore gli ulteriori 4” in via Liscino, area ripetutamente prese di mira dai piromani, e in piazza San Giovanni Bosco, in VIIo. Per questi due ultimi episodi, i responsabili di zona della Municipalizzata capitolina per l’Ambiente “hanno gia’ provveduto a sporgere denuncia contro ignoti alle Autorita’ competenti”. Complessivamente, da inizio anno, le squadre addette “hanno gia’ dovuto sostituire su tutto il territorio ...