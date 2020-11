Al portiere puzza troppo l’alito | lo licenziano | ma i condomini…

Leggi su velvetgossip

(Di lunedì 23 novembre 2020) Il protagonista della vicenda è undi un condominio di Manhattan che, dopo 40 anni di servizio, ha visto sospendersi dai suoi superiori, a causa dellad’alito. Secondo quanto raccontato dai tabloid locali, l’uomo è stato invitato a non recarsi a lavoro per colpa di una forte alitosi. Sembra inoltre che nei mesi precedenti ilavesse già ricevuto due sospensioni per lo stesso motivo. Il timore di essere licenziato si è fatto dunque sempre più forte nel protagonista della storia che, a quel punto, ha deciso di prendere alcuni provvedimenti per evitare il peggio. Jonah Seeman, l’uomo protagonista della vicenda, ha rischiato di perdere il suo lavoro, dopo 40 anni, a causa dellaemanata dal suo alito. Dopo aver temuto il peggio, ilha smesso di mangiare aglio, e ha ...