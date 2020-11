A Natale la matita Sprout da piantare diventa un abete (Di lunedì 23 novembre 2020) Roma, 23 nov. (Labitalia) - Il Natale arriva anche con la danese Sprout e le sue matite uniche al mondo che danno vita a erbe aromatiche, frutta e fiori lancia una nuova sfida, grazie alla matita piantabile che ricresce in un abete. Finora sono state vendute più di 30 milioni di matite in oltre 80 Paesi, Italia in testa, tutte all'insegna della massima sostenibilità. Immagina di donare un regalo alle persone che ami o ai tuoi clienti, nel caso di un'azienda, che dura più di 100 anni e va a beneficio delle generazioni future. L'idea che sta dietro alla matita è semplice: quando diventa troppo corta per scriverci si può piantare per 'tornare a nuova vita e durare praticamente una vita' invece di diventare rifiuto. L'albero può fiorire anche dopo 35 anni ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 23 novembre 2020) Roma, 23 nov. (Labitalia) - Ilarriva anche con la danesee le sue matite uniche al mondo che danno vita a erbe aromatiche, frutta e fiori lancia una nuova sfida, grazie allapiantabile che ricresce in un. Finora sono state vendute più di 30 milioni di matite in oltre 80 Paesi, Italia in testa, tutte all'insegna della massima sostenibilità. Immagina di donare un regalo alle persone che ami o ai tuoi clienti, nel caso di un'azienda, che dura più di 100 anni e va a beneficio delle generazioni future. L'idea che sta dietro allaè semplice: quandotroppo corta per scriverci si puòper 'tornare a nuova vita e durare praticamente una vita' invece dire rifiuto. L'albero può fiorire anche dopo 35 anni ...

