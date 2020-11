Vaccino anti-Covid, Magrini (Aifa): “Il 70-75% della popolazione dovrebbe vaccinarsi. Serve una campagna informativa per superare paure e timori” (Di domenica 22 novembre 2020) “Non è vero che sul Vaccino sono state saltate delle fasi. Anche se siamo in un momento di emergenza non ci sono state scorciatoie e non credo debbano esserci”. E’ quanto ha detto il direttore generale dell’Agenzia Italiana del farmaco (Aifa), Nicola Magrini, nel corso della trasmissione Mezz’ora in più commentando le parole del direttore di microbiologia e virologia all’Università di Padova, Andrea Crisanti, rispetto all’affidabilità del Vaccino anti-Covid (leggi l’articolo). “Penso – ha detto ancora Magrini – che il suo scetticismo sia stata una svista. Peccato perché questa dichiarazione getta una bomba sulla sua credibilità”. La paura e il timore dei vaccini, ha ricordato ancora il numero uno dell’Aifa, “è un ... Leggi su lanotiziagiornale (Di domenica 22 novembre 2020) “Non è vero che sulsono state saltate delle fasi. Anche se siamo in un momento di emergenza non ci sono state scorciatoie e non credo debbano esserci”. E’ quanto ha detto il direttore generale dell’Agenzia Italiana del farmaco (), Nicola, nel corsotrasmissione Mezz’ora in più commentando le parole del direttore di microbiologia e virologia all’Università di Padova, Andrea Cris, rispetto all’affidabilità del(leggi l’articolo). “Penso – ha detto ancora– che il suo scetticismo sia stata una svista. Peccato perché questa dichiarazione getta una bomba sulla sua credibilità”. La paura e il timore dei vaccini, ha ricordato ancora il numero uno dell’, “è un ...

