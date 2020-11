Ultime Notizie Roma del 22-11-2020 ore 18 | 10

Leggi su romadailynews

(Di domenica 22 novembre 2020)dailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione in studio a Giuliano Ferrigno andiamo in 6 unità in apertura alle sfide che Stiamo affrontando sono tra le più urgenti del nostro tempo La minaccia esistenziale è rappresentata dal cambiamento climatico di degrado del suolo e il declino della biodiversità globale ci hanno portato ad un video che determinerà se siamo in grado di costruire un futuro sostenibile così in premier Giuseppe Conte al di20 di viaggio dove aggiunto che la pandemia non deve influire sulla determinazione ad affrontare Queste sfide dal GIP di Donald Trump firma che l’accordo di Parigi era ingiusto per gli Stati Uniti che negli ultimi quattro anni hanno fatto incredibili passi in avanti sul clima di Washington come annunciato da tempo a maggio uscirà oggi da Open Sky sul trattato con Lucia che contiene gli americani ai russi di sorvolare i ...