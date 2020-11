“Tutta una montatura”. Ballando con le stelle, Paolo Conticini sgancia la bomba: ancora Elisa Isoardi e Raimondo Todaro nel mirino (Di domenica 22 novembre 2020) Paolo Conticini è intervenuto oggi nella puntata di Domenica In che si è aperta con una parentesi dedicata proprio ai protagonisti della finale di Ballando con le stelle che l’ha visto piazzarsi al secondo posto davanti a Alessandra Mussolini e dietro al vincitore Gilles Rocca. Una finale ricca di tensione in cui non sono mancate le polemiche. Da segnalare quella via Twitter di Massimo Lopez contrariato dall’eliminazione di Tullio Solenghi (primo escluso dalla gara e a sua volta responsabile di un gestaccio verso il giurato Mariotto): “Tullio vincitore morale! Sempre penalizzato da una giuria confusa, disordinata e assolutamente poco leale dove Mariotto ne è la massima rappresentazione!”, il tweet al vetriolo. Ma a tenere banco è stata la coppia formata da Elisa Isoardi a ... Leggi su caffeinamagazine (Di domenica 22 novembre 2020)è intervenuto oggi nella puntata di Domenica In che si è aperta con una parentesi dedicata proprio ai protagonisti della finale dicon leche l’ha visto piazzarsi al secondo posto davanti a Alessandra Mussolini e dietro al vincitore Gilles Rocca. Una finale ricca di tensione in cui non sono mancate le polemiche. Da segnalare quella via Twitter di Massimo Lopez contrariato dall’eliminazione di Tullio Solenghi (primo escluso dalla gara e a sua volta responsabile di un gestaccio verso il giurato Mariotto): “Tullio vincitore morale! Sempre penalizzato da una giuria confusa, disordinata e assolutamente poco leale dove Mariotto ne è la massima rappresentazione!”, il tweet al vetriolo. Ma a tenere banco è stata la coppia formata daa ...

