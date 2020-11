Patrick Zaki rimarrà in carcere: detenzione rinnovata di altri 45 giorni. Amnesty: “Accanimento giudiziario” (Di domenica 22 novembre 2020) Le consuete 24 ore di attesa per un esito che appare ormai una formalità. Il Tribunale del Cairo ha di nuovo rinnovato di 45 giorni la detenzione di Patrick Zaki, lo studente egiziano dell’università di Bologna arrestato il 7 febbraio scorso all’aeroporto della capitale. A comunicarlo su Twitter è l’Eipr, ong che si occupa di diritti umani con cui il ragazzo ha collaborato in passato e che nei giorni scorsi è stata colpita da un’ondata di arresti nei confronti dei vertici dirigenziali. L’udienza sulla convalida del fermo, che per la legge egiziana può protrarsi fino a due anni, si era tenuta ieri alla presenza dello stesso Zaki, che ha anche preso la parola, e dei suoi legali. “Patrick ha partecipato all’udienza svoltasi al solito posto e la decisione del tribunale ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 22 novembre 2020) Le consuete 24 ore di attesa per un esito che appare ormai una formalità. Il Tribunale del Cairo ha di nuovo rinnovato di 45ladi, lo studente egiziano dell’università di Bologna arrestato il 7 febbraio scorso all’aeroporto della capitale. A comunicarlo su Twitter è l’Eipr, ong che si occupa di diritti umani con cui il ragazzo ha collaborato in passato e che neiscorsi è stata colpita da un’ondata di arresti nei confronti dei vertici dirigenziali. L’udienza sulla convalida del fermo, che per la legge egiziana può protrarsi fino a due anni, si era tenuta ieri alla presenza dello stesso, che ha anche preso la parola, e dei suoi legali. “ha partecipato all’udienza svoltasi al solito posto e la decisione del tribunale ...

