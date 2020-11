Napoli | Giuntoli | «Milan? Non è una partita Scudetto Per Bakayoko siamo stati bravi»

(Di domenica 22 novembre 2020)si è concesso ai microfoni di Sky nel predi. Ecco cosa ha dichiarato il diretto sportivo partenopeo Cristiano, direttore sportivo del, è intervenuto nel predel match contro il, rispondendo alle domande dei colleghi di Sky Sport. «Dopo otto partite non si può parlare di sfida. Ovviamente sarà un esame per capire anche noi comefatti. Rino quando parlammo diè stato il primo sponsor. Noi volevamo prendere qualcuno ma aspettavamo un’occasione, lo seguiva una squadra tedesca maa chiudere. Non credo che a gennaio ci saranno tante operazione ma se ...

«Di Ibrahimovic se ne parlava quando c'era Ancelotti ma poi abbiamo pensato di fare altre cose in un momento difficile per noi». Così Cristiano Giuntoli ha commentato le ...