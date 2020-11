Milly Carlucci vs Maria De Filippi, la rivalità continua: per una delle due il vantaggio è netto (Di domenica 22 novembre 2020) Milly Carlucci contro Maria De Filippi nella prima serata del sabato sera, le due conduttrici si sono scontrate con i loro rispettivi programmi, ma chi ha avuto la meglio? Foto InstagramUna serata davvero tesa quella del sabato sera, Milly Carlucci si scontra infatti con la regina di Canale 5, Maria De Filippi, uno scontro davvero tra titane del piccolo schermo. La Carlucci ha schierato la finale di Ballando con le stelle, con l’atteso ritorno in pista di Elisa Isoardi e Raimondo Todaro. Per quanto riguarda Maria De Filippi ha schierato la super squadra di Tu si que vales con lei anche pezzi da novanta come Sabrina Ferilli, Gerry Scotti, Rudy Zerbi e Teo Mammucari. Ma chi ha avuto la ... Leggi su chenews (Di domenica 22 novembre 2020)controDenella prima serata del sabato sera, le due conduttrici si sono scontrate con i loro rispettivi programmi, ma chi ha avuto la meglio? Foto InstagramUna serata davvero tesa quella del sabato sera,si scontra infatti con la regina di Canale 5,De, uno scontro davvero tra titane del piccolo schermo. Laha schierato la finale di Ballando con le stelle, con l’atteso ritorno in pista di Elisa Isoardi e Raimondo Todaro. Per quanto riguardaDeha schierato la super squadra di Tu si que vales con lei anche pezzi da novanta come Sabrina Ferilli, Gerry Scotti, Rudy Zerbi e Teo Mammucari. Ma chi ha avuto la ...

