Milan, Maldini: “La parola scudetto non mi fa paura. Rinnovo Calhanoglu? Bisogna essere in due” (Di domenica 22 novembre 2020) “A me la parola scudetto non fa paura, io ho detto che se non dovessimo vincere lo scudetto non saremmo arrabbiati. Io chiedo di essere ambiziosi, Bisogna fare il massimo: se poi dimostreremo questa continuità sino al prossimo maggio perché non dobbiamo proporci? Ma non arrivarci non sarebbe una delusione”. Lo ha dichiarato il direttore tecnico del Milan, Paolo Maldini, nell’immediata vigilia di Napoli-Milan, posticipo valevole per l’ottava giornata del campionato di Serie A 2020/2021. In panchina ci sarà Daniele Bonera visto che Stefano Pioli, il suo vice ed altri membri dello staff sono risultati positivi al Covid-19. “Ognuno la vive nella propria maniera, Daniele è molto tranquillo mentre Pioli si sente molto di più – ha proseguito ... Leggi su sportface (Di domenica 22 novembre 2020) “A me lanon fa, io ho detto che se non dovessimo vincere lonon saremmo arrabbiati. Io chiedo diambiziosi,fare il massimo: se poi dimostreremo questa continuità sino al prossimo maggio perché non dobbiamo proporci? Ma non arrivarci non sarebbe una delusione”. Lo ha dichiarato il direttore tecnico del, Paolo, nell’immediata vigilia di Napoli-, posticipo valevole per l’ottava giornata del campionato di Serie A 2020/2021. In panchina ci sarà Daniele Bonera visto che Stefano Pioli, il suo vice ed altri membri dello staff sono risultati positivi al Covid-19. “Ognuno la vive nella propria maniera, Daniele è molto tranquillo mentre Pioli si sente molto di più – ha proseguito ...

