Mahershala Ali si è rifiutato di girare scene di sesso per via della sua religione

Leggi su movieplayer

(Di domenica 22 novembre 2020)Ali ha parlatosua scelta di nondinei film, tra cui Il curioso caso di Benjamin Button, come forma di rispetto per la sua. Durante un'intervista rilasciata a Common,Ali ha parlato di come nel corso degli anni si siadidiper viasua, ricordando anche il momento in cui chiese a David Fincher di non andare oltre al bacio in una scena de Il curioso caso di Benjamin Button.Ali è sicuramente uno degli attori più in ascesa nel panorama cinematografico internazionale. La sua carriera, iniziata meno di venti anni fa, è in costante crescita, così ...