L'arte che non si piega al Covid, murales 'solidali' per gli esercenti in difficoltà (Di domenica 22 novembre 2020) Olio su tela o spray su lamiera non fa alcuna differenza se lo scopo è quello di sostenere attività ed esercenti in un momento di difficoltà estrema come quello che stiamo attraversando. Lo sanno bene ... Leggi su udinetoday (Di domenica 22 novembre 2020) Olio su tela o spray su lamiera non fa alcuna differenza se lo scopo è quello di sostenere attività edin un momento diestrema come quello che stiamo attraversando. Lo sanno bene ...

VittorioSgarbi : «Ritengo fondamentale che in un periodo come questo scienza e arte non manchino di punti sostentamento... senza alc… - michele_bravi : #ScenaUnita è la risposta del mondo degli artisti per supportare tutti lavoratori di quella fabbrica dei sogni che… - _Carabinieri_ : Una lunga tradizione, una sfida culturale, un dialogo tra Arte, Poesia e Scrittura: il Calendario Storico dell'Arma… - TgrRai : RT @TgrVeneto: Verso il 25 Novembre, giornata contro la #violenzasulledonne L'iniziativa di Gazzo, in provincia di #Padova , che ricorre a… - GiulioBase : RT @IarosOscar: Note su “Pino” di Walter Fasano, oggi al @torinofilmfest #TFF38 #Pascali #Arte #Mediterraneo -