Egitto, Zaki in carcere per altri 45 giorni. Amnesty: «Cosa deve succedere ancora perché l’Italia reagisca?» (Di domenica 22 novembre 2020) ancora 45 giorni di detenzione preventiva in carcere per Patrick George Zaki. È questa la decisione della Corte d’assise del Cairo dopo l’ultima udienza, tenutasi ieri, 21 novembre. A seguito dell’udienza, Hoda Nasrallah, legale dello studente egiziano dell’Università di Bologna e arrestato lo scorso 7 febbraio all’aeroporto del Cairo, ha assicurato che Zaki sta bene ed è in buona salute. La legale ha riportato come Zaki davanti ai giudici abbia «parlato dei suoi studi», definendo «un bene per il Paese (l’Egitto, ndr) che uno dei suoi figli sia professore all’estero (in Italia, ndr)». Inoltre, secondo quanto riferito su Facebook dal gruppo di attivisti del gruppo Patrick Libero, che chiedono la scarcerazione dei Zaki, «la Corte ha ascoltato la ... Leggi su open.online (Di domenica 22 novembre 2020)45di detenzione preventiva inper Patrick George. È questa la decisione della Corte d’assise del Cairo dopo l’ultima udienza, tenutasi ieri, 21 novembre. A seguito dell’udienza, Hoda Nasrallah, legale dello studente egiziano dell’Università di Bologna e arrestato lo scorso 7 febbraio all’aeroporto del Cairo, ha assicurato chesta bene ed è in buona salute. La legale ha riportato comedavanti ai giudici abbia «parlato dei suoi studi», definendo «un bene per il Paese (l’, ndr) che uno dei suoi figli sia professore all’estero (in Italia, ndr)». Inoltre, secondo quanto riferito su Facebook dal gruppo di attivisti del gruppo Patrick Libero, che chiedono la scarcerazione dei, «la Corte ha ascoltato la ...

