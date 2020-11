Egitto: altri 45 giorni di carcere per Patrick Zaki (Di domenica 22 novembre 2020) Un vero e proprio accanimento giudiziario quello del tribunale del Cairo, in Egitto, nei confronti di Patrick Zaki: la sentenza dell'udienza di ieri ha confermato altri 45 giorni di carcere per lo ... Leggi su tg.la7 (Di domenica 22 novembre 2020) Un vero e proprio accanimento giudiziario quello del tribunale del Cairo, in, nei confronti di: la sentenza dell'udienza di ieri ha confermato45diper lo ...

