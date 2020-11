Doris De Agostini | scompare una grande campionessa

Leggi su sport.periodicodaily

(Di domenica 22 novembre 2020) L’ex sciatrice ticineseDeè morta a 62 anni dopo una breve e grave malattia. Lo ha riferito domenica l’Associazione Svizzera di Sci. Chi eraDe? La Deera specialista di discesa libera di Airolo e ha gareggiato in Coppa del Mondo tra il 1976 e il 1983. In totale ha vinto otto gare. La sua prima gara l’ha vinta a soli 17 anni sulle nevi di Bad Gastein, il 21 gennaio 1976. Deha partecipato anche due volte alle Olimpiadi di Innsbruck nel 1976 e a Lake Placid nel 1980 e ha vinto la medaglia di bronzo nella discesa libera ai Mondiali del 1978 a Garmisch-Partenkirchen. Nel 1983, all’età di soli 25 anni, si è dimessa al culmine della carriera come vincitrice della Coppa del Mondo di discesa libera. In quella stagione De ...