Bevono igienizzante per le mani pensando sia alcol: sette morti e due persone in coma (Di domenica 22 novembre 2020) Hanno aperto e bevuto dell’igienizzante per mani a base di metanolo credendo si trattasse di alcolici, sette persone sono morte e due sono finite in coma Una tragedia direttamente collegata al Coronavirus è avvenuta durante una festa. Ma non si tratta di contagi bensì di un gesto costato caro a nove persone, sette delle quali L'articolo NewNotizie.it. Leggi su newnotizie (Di domenica 22 novembre 2020) Hanno aperto e bevuto dell’pera base di metanolo credendo si trattasse diici,sono morte e due sono finite inUna tragedia direttamente collegata al Coronavirus è avvenuta durante una festa. Ma non si tratta di contagi bensì di un gesto costato caro a novedelle quali L'articolo NewNotizie.it.

MarcoFIORelly : #Russia: Bevono igienizzante per le mani perché alla festa è finito l'alcol: 7 morti, altri due in coma - Il Fatto… - zazoomblog : Bevono igienizzante per le mani perché alla festa è finito l’alcol: 7 morti altri due in coma - #Bevono… - Italia_Notizie : Bevono igienizzante per le mani perché alla festa è finito l’alcol: 7 morti, altri due in coma - clikservernet : Bevono igienizzante per le mani perché alla festa è finito l’alcol: 7 morti, altri due in coma - Noovyis : (Bevono igienizzante per le mani perché alla festa è finito l’alcol: 7 morti, altri due in coma) Playhitmusic - -