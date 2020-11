Adesso anche Elliott credi allo scudetto. Ansia per Ibra. (Di lunedì 23 novembre 2020) Editoriale a cura di Danilo Iammancino Continua inarrestabile la cavalcata del Milan e questa non è più una novità. Il Diavolo cavalca un’onda inarrestabile in trasferta: 15 partite senza sconfitte fuori casa, con 10 vittorie e 5 pareggi, numeri mostruosi. I rossoneri si presentano al San Paolo senza Leao e, soprattutto, senza Pioli. L’intensità è sempre quella. Il primo quarto d’ora di gara ci consegna una squadra ancora pimpante, che reagisce bene ad un Napoli funambolico che fa del possesso palla una costante della sua manovra, ma dal punto di vista della finalizzazione si latita, anche grazie alla perfetta organizzazione di gioco messa in campo dalla squadra di Pioli. Il Milan riesce a trovare il vantaggio con il solito Ibra, ma la cosa che più ci rincuora è la mentalità con cui si affrontano le fasi decisive del match. La sicurezza nelle giocate ... Leggi su zon (Di lunedì 23 novembre 2020) Editoriale a cura di Danilo Iammancino Continua inarrestabile la cavalcata del Milan e questa non è più una novità. Il Diavolo cavalca un’onda inarrestabile in trasferta: 15 partite senza sconfitte fuori casa, con 10 vittorie e 5 pareggi, numeri mostruosi. I rossoneri si presentano al San Paolo senza Leao e, soprattutto, senza Pioli. L’intensità è sempre quella. Il primo quarto d’ora di gara ci consegna una squadra ancora pimpante, che reagisce bene ad un Napoli funambolico che fa del possesso palla una costante della sua manovra, ma dal punto di vista della finalizzazione si latita,grazie alla perfetta organizzazione di gioco messa in campo dalla squadra di Pioli. Il Milan riesce a trovare il vantaggio con il solito, ma la cosa che più ci rincuora è la mentalità con cui si affrontano le fasi decisive del match. La sicurezza nelle giocate ...

Ultime Notizie dalla rete : Adesso anche Ed adesso l'Italia aiuti Crotone: serve un sms solidale anche per noi che abbiamo perso il futuro Il Crotonese Morire con il Covid: che succede se anche i familiari sono positivi

Sabato scorso Gianni ha perso suo padre, malato di covid. È morto in casa, assistito dai figli e dalla moglie, anche loro positivi, mentre la badante era stata mandata via ...

Milan a Napoli con Bonera, debutta anche in serie A l'allenatore in smart working

Con Pioli e il suo vice Murelli colpiti dal Covid, i rossoneri saranno guidati in panchina al San Paolo dall'ex difensore, al debutto da capo allenatore.

