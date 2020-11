Sci alpino oggi, Slalom Levi 2020: orari, tv, pettorali di partenza, programma (Di sabato 21 novembre 2020) Ritorna la Coppa del Mondo di sci alpino e ricomincia da Levi dove sono in programma oggi e domani due Slalom femminile. Questo sabato vedrà anche il ritorno in gara di Mikaela Shiffrin, che partirà anche con il numero uno ed è ovviamente la principale favorita insieme a Petra Vlhova. Le azzurre puntano ad una prima manche di livello che le permetta di essere competitive nella seconda per un piazzamento importante. Irene Curtoni parte con il 9 ed è la migliore nella startlist, ma attenzione anche Federica Brignone che scatta con il 16. Poi attenzione anche alle giovani Martina Peterlini e Marta Rossetti, senza dimenticare Marta Bassino con il 32. Di seguito la startlist, i pettorali di partenza, il programma, gli orari e il palinsesto ... Leggi su oasport (Di sabato 21 novembre 2020) Ritorna la Coppa del Mondo di scie ricomincia dadove sono ine domani duefemminile. Questo sabato vedrà anche il ritorno in gara di Mikaela Shiffrin, che partirà anche con il numero uno ed è ovviamente la principale favorita insieme a Petra Vlhova. Le azzurre puntano ad una prima manche di livello che le permetta di essere competitive nella seconda per un piazzamento importante. Irene Curtoni parte con il 9 ed è la migliore nella startlist, ma attenzione anche Federica Brignone che scatta con il 16. Poi attenzione anche alle giovani Martina Peterlini e Marta Rossetti, senza dimenticare Marta Bassino con il 32. Di seguito la startlist, idi, il, glie il palinsesto ...

