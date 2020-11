Salvini: “Chi chiede le dimissioni di Morra è amico della mafia? Lo querelo” (Di sabato 21 novembre 2020) ROMA – Non si placano le polemiche intorno a Nicola Morra, dopo le dichiarazioni sulla presidente della Regione Jole Santelli, recentemente venuta a mancare. Ieri a Radio Capital il presidente della Commissione parlamentare antimafia ha dichiarato: “Sarò politicamente scorretto, era noto a tutti che la presidente della Calabria Santelli fosse una grave malata oncologica. Umanamente ho sempre rispettato la defunta Jole Santelli, politicamente c’era un abisso. Se però ai calabresi questo è piaciuto, è la democrazia, ognuno dev’essere responsabile delle proprie scelte: hai sbagliato, nessuno ti deve aiutare, perché sei grande e grosso”. Immediata la risposta del centrodestra che ha chiesto le dimissioni di Morra, e non sono mancate critiche anche dalla maggioranza di Governo. Il presidente della Commissione parlamentare antimafia, attaccato su tutti i fronti, è stato costretto quindi scusarsi, ma nel farlo ha continuato il suo attacco al centrodestra, dichiarando: “Dico che Forza Italia ha un problema nel suo DNA, questo problema si chiama Marcello Dell’Utri. Forza Italia, così come altre formazioni partitiche, ha un numero impressionante di condannati, rinviati a giudizio, condannati con sentenza definitiva per reati afferenti il mondo del 416bis che è associazione a delinquere di stampo mafioso”. A Omnibus su La7 ha poi rincarato la dose con queste parole: “Quando dai fastidio a Cosa Nostra, la mafia e la ‘ndrangheta, allora bisogna sporcare, infangare e delegittimare”. LA QUERELA DI SALVINI Leggi su dire (Di sabato 21 novembre 2020) ROMA – Non si placano le polemiche intorno a Nicola Morra, dopo le dichiarazioni sulla presidente della Regione Jole Santelli, recentemente venuta a mancare. Ieri a Radio Capital il presidente della Commissione parlamentare antimafia ha dichiarato: “Sarò politicamente scorretto, era noto a tutti che la presidente della Calabria Santelli fosse una grave malata oncologica. Umanamente ho sempre rispettato la defunta Jole Santelli, politicamente c’era un abisso. Se però ai calabresi questo è piaciuto, è la democrazia, ognuno dev’essere responsabile delle proprie scelte: hai sbagliato, nessuno ti deve aiutare, perché sei grande e grosso”. Immediata la risposta del centrodestra che ha chiesto le dimissioni di Morra, e non sono mancate critiche anche dalla maggioranza di Governo. Il presidente della Commissione parlamentare antimafia, attaccato su tutti i fronti, è stato costretto quindi scusarsi, ma nel farlo ha continuato il suo attacco al centrodestra, dichiarando: “Dico che Forza Italia ha un problema nel suo DNA, questo problema si chiama Marcello Dell’Utri. Forza Italia, così come altre formazioni partitiche, ha un numero impressionante di condannati, rinviati a giudizio, condannati con sentenza definitiva per reati afferenti il mondo del 416bis che è associazione a delinquere di stampo mafioso”. A Omnibus su La7 ha poi rincarato la dose con queste parole: “Quando dai fastidio a Cosa Nostra, la mafia e la ‘ndrangheta, allora bisogna sporcare, infangare e delegittimare”. LA QUERELA DI SALVINI

