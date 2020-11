Qui Torino, sono 23 i convocati in vista del match contro l’Inter: l’elenco completo (Di sabato 21 novembre 2020) I convocati da Francesco Conti in vista di Inter-Torino Domani sera il Torino sfiderà l’Inter allo stadio Giuseppe Meazza di Milano nell’ottava giornata della Serie A 2020/2021. In vista della trasferta meneghina, Francesco Conti, vice allenatore dei granta, diramato l’elenco dei convocati, composto da 23 giocatori: l’elenco completo. Tra gli assenti, spiccano i nomi di Lukic, Vojvoda, Ujkani e Gojak, oltre all’infortunato Baselli. Belotti.Torino.sguardo.serio .2019.20.750×4501PORTIERI: Milinkovic-Savic, Rosati, Sirigu. DIFENSORI: Ansaldi, Bremer, Buongiorno, Izzo, Lyanco, Murru, Nkoulou, Rodriguez, Singo. CENTROCAMPISTI: Kryeziu, Linetty, Meite, Rincon, Segre. ATTACCANTI: Belotti, ... Leggi su intermagazine (Di sabato 21 novembre 2020) Ida Francesco Conti indi Inter-Domani sera ilsfideràallo stadio Giuseppe Meazza di Milano nell’ottava giornata della Serie A 2020/2021. Indella trasferta meneghina, Francesco Conti, vice allenatore dei granta, diramatodei, composto da 23 giocatori:. Tra gli assenti, spiccano i nomi di Lukic, Vojvoda, Ujkani e Gojak, oltre all’infortunato Baselli. Belotti..sguardo.serio .2019.20.750×4501PORTIERI: Milinkovic-Savic, Rosati, Sirigu. DIFENSORI: Ansaldi, Bremer, Buongiorno, Izzo, Lyanco, Murru, Nkoulou, Rodriguez, Singo. CENTROCAMPISTI: Kryeziu, Linetty, Meite, Rincon, Segre. ATTACCANTI: Belotti, ...

