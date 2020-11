Nubifragio Crotone, allerta meteo: “Restate a casa per la vostra sicurezza” (Di sabato 21 novembre 2020) La cittadina calabrese si è risvegliata sommersa dall’acqua. Il Nubifragio ha provocato anche l’apertura di una grossa voragine in strada. La città di Crotone è stata vittima di un Nubifragio. La cittadina calabrese è allagata e il maltempo, allerta meteo rossa, non concede tregua. L’amministrazione comunale ha lanciato un appello via social ai cittadini invitando L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di sabato 21 novembre 2020) La cittadina calabrese si è risvegliata sommersa dall’acqua. Ilha provocato anche l’apertura di una grossa voragine in strada. La città diè stata vittima di un. La cittadina calabrese è allagata e il maltempo,rossa, non concede tregua. L’amministrazione comunale ha lanciato un appello via social ai cittadini invitando L'articolo proviene da Inews.it.

g_falcomata : Solidarietà ai cittadini di #Crotone, colpiti in queste ore da un violento nubifragio che ha allagato diverse zone… - acspezia : Vicini al @FcCrotoneOff e alla città di #Crotone, colpita in queste ore da un violento nubifragio. Forza ragazzi! ?????? - repubblica : Nubifragio a Crotone, città invasa dall'acqua [di Alessia Candito] [aggiornamento delle 09:50] - lillydessi : Maltempo, a Crotone alluvione e allerta meteo. Lazio-Crotone a rischio - Corriere della Sera - SmorfiaDigitale : Crotone allagata da un violento nubifragio. Le autorit ai cittadini: Non uscite ... -