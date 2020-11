Juventus Under 23, countdown verso il rientro: Alcibiade scalpita (Di sabato 21 novembre 2020) Giornata di vigilia per la Juventus Under 23 di Lamberto Zauli, chiamata a tornare alla vittoria dopo circa un mese dal successo ottenuto sul campo della Lucchese. Domani pomeriggio, allo stadio Moccagatta di Alessandria i bianconeri ospiteranno un’altra squadra toscana, ovvero la Pistoiese reduce da due sconfitte consecutive e scivolata momentaneamente in zona playout. Sono solo 4 i punti di differenza tra le due compagini, con la Juventus Under 23 che ha pareggiato le ultime quattro uscite di campionato e che in casa non vince dalla prima giornata. Match della verità per entrambe le squadre, desiderose di migliorare la propria graduatoria. LEGGI ANCHE: Calciomercato, dalla Spagna sicuri: Dembélé firma con la Juventus LEGGI ANCHE: Mercato Juve, Paratici pesca in Spagna: obiettivo rinforzare la ... Leggi su tuttojuve24 (Di sabato 21 novembre 2020) Giornata di vigilia per la23 di Lamberto Zauli, chiamata a tornare alla vittoria dopo circa un mese dal successo ottenuto sul campo della Lucchese. Domani pomeriggio, allo stadio Moccagatta di Alessandria i bianconeri ospiteranno un’altra squadra toscana, ovvero la Pistoiese reduce da due sconfitte consecutive e scivolata momentaneamente in zona playout. Sono solo 4 i punti di differenza tra le due compagini, con la23 che ha pareggiato le ultime quattro uscite di campionato e che in casa non vince dalla prima giornata. Match della verità per entrambe le squadre, desiderose di migliorare la propria graduatoria. LEGGI ANCHE: Calciomercato, dalla Spagna sicuri: Dembélé firma con laLEGGI ANCHE: Mercato Juve, Paratici pesca in Spagna: obiettivo rinforzare la ...

