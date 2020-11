Gp Portogallo, pole di Oliveira davanti a Morbidelli (Di sabato 21 novembre 2020) Il portoghese Miguel Oliveira, su Ktm, partirà in pole position nel Gp del Portogallo, ultima prova del Motomondiale classe MotoGp. Con il tempo di 1'38'892, il pilota di casa ha preceduto di 44 ... Leggi su leggo (Di sabato 21 novembre 2020) Il portoghese Miguel, su Ktm, partirà inposition nel Gp del, ultima prova del Motomondiale classe MotoGp. Con il tempo di 1'38'892, il pilota di casa ha preceduto di 44 ...

SkySportMotoGP : ???? OLIVEIRA DETTA LEGGE A PORTIMAO (?? #Q2) ?? Morbido spettacolare ma non basta per la pole Il resoconto ?… - zazoomblog : Moto2 GP Portogallo 2020: Gardner in pole a Portimao. Marini 2° Bastianini 4° davanti a Lowes - #Moto2 #Portogallo… - SkySport : RT @SkySportMotoGP: Tra i contendenti al titolo della #Moto2 spunta @GardnerRemy: il resoconto delle qualifiche #PortugueseGP ???? #SkyMotori… - SkySportMotoGP : Tra i contendenti al titolo della #Moto2 spunta @GardnerRemy: il resoconto delle qualifiche #PortugueseGP ????… - sportli26181512 : Moto2, GP Portogallo, a Portimao Gardner in pole. 4° Bastianini, 5° Lowes: Gardner scatterà davanti a tutti a Porti… -